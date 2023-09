Wie sich Katastrophen verhindern lassen Vorsorge bleibt der beste Katastrophenschutz

Vier drittmittelfinanzierte Mitarbeiter hat er derzeit. Seine Doktoranden generieren wissenschaftliches Knowhow, das die Forschung zu Hochwasser- und Bodenerosionsschutz voranbringt. „Ich liebe die Praxisnähe“, sagt Yörük. Eigentlich strebte er nie eine Fachhochschulprofessur an. Längst aber schätzt er die wechselseitige Befruchtung von Lehre und Forschung und Ingenieurpraxis. Als Schüler interessierte sich Yörük, mit türkischen Wurzeln in Ostwestfalen aufgewachsen, vornehmlich für (in der Türkei verbreitete) Talsperren. Max Frischs Roman „Homo faber“ bestärkte ihn in seinem Entschluss, an der RWTH Aachen Bauingenieurwesen zu studieren. An der Universität der Bundeswehr promovierte er über technische Unsicherheiten in der Hochwassersimulation und lehrt und forscht nun seit acht Jahren in Saarbrücken.