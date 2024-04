Umwelt-Campus Birkenfeld Die grünste Hochschule liegt gleich um die Ecke

All das heißt nun nicht, dass das gesamte Lehrangebot in Birkenfeld komplett im Zeichen ökologischer oder klimabezogener Fragen stünde. „Aber es ist schon so, dass wir in jedem einzelnen Studiengang nachhaltigkeitsbezogene Module integrieren“, meint Helling. Nur eben in unterschiedlicher Gewichtung. Während die Modulabdeckung bei einem Studium wie „Erneuerbare Energien“ 100 Prozent erreiche, liege sie „bei nachhaltiger BWL bei etwa 60 Prozent und in Informatik bei 20“, überschlägt der Nachhaltigkeitsbeauftragte. Letztlich macht vor allem dies das Profil der Hochschule aus: Was auch immer man hier studiert, in jeden Studiengang sind verpflichtende Module eingearbeitet, die ökologische oder klimaschutzrelevante Fragen thematisieren. Kurzum: Wer Birkenfeld als Studienort wählt, tut es – sofern man nicht sowieso der am Rand des Nationalparks Hunsrück-Hochwald gelegenen Region entstammt – aus Überzeugung.