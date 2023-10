Tabuthema Phantomstudenten „Schreib dich doch für irgendwas ein“

Schon das Wort hat eine derart pejorative, eindeutig abwertende Bedeutung, dass sofort klar ist, was damit unterstellt wird. „Scheinstudium“: Man tut also bloß so, als studiere man. Bei dem Begriff schwingt immer implizit mit, dass sich da jemand auf unlautere Weise Vergünstigungen erschleicht und das Sozialsystem ausnutzt. Wo und wie aber profitiert man eigentlich genau von einer Immatrikulation?