Vorträge Uni-Vortrag zur Lage in den Vogesen

In Grenzregionen werden ökologische Fußabdrücke sichtbar, weil an territorialen Grenzen mindestens zwei unterschiedliche Umweltmanagement-Konzepte aufeinandertreffen. Waldgebiete bieten die Möglichkeit, ökologische Verhältnisse genau zu analysieren. Was dies für den deutsch-französischen Grenzraum im Zeitraum 1871-1914 bedeutet, analysiert der Historiker Benoit Vaillot in einem Vortrag am 25. Januar an der Saarbrücker Uni (16 Uhr, Gebäude B3 1, Raum 3.13). Vaillot, der in Straßburg und am Centre Marc Bloch (Berlin) forscht, will seine Thesen am Beispiel Vogesen diskutieren und aufzeigen, welcher Einfluss der Grenze für die Konstruktion von Souveränität und nationalen Identitäten zukam. Der Vortrag in französischer Sprache ist Teil einer Vortragsreihe des Frankreichzentrums der Universität.