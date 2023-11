Abnehmhilfe Wie läuft die Spritze gegen Adipositas und Diabetes an?

Zum Vorgehen an seiner Klinik sagte Allert, „Wegovy“ werde in ausgewählten Fällen verschrieben, wenn danach gefragt wird. „Da geht es um Patienten, bei denen es medizinisch gerechtfertigt ist.“ Patienten müssten sich dann auch dazu verpflichten, ergänzend ihre Ernährung umzustellen und sich mehr zu bewegen. Bei Kollegen in der konventionellen plastischen Chirurgie geht der Mediziner von einem zurückhaltenden Einsatz der Präparate aus - auch aus Respekt: „Wir reden immerhin von einem Medikament, das die Insulin-Wirkung optimiert. Da greifen wir schon erheblich in die körperlichen Abläufe ein.“ Zudem seien etwaige Nebenwirkungen bei einer Langzeiteinnahme noch unklar.