Krankheit : WHO warnt: Bei Affenpocken-Überwachung nicht nachlassen

Genf Die Zahl der Menschen, die sich mit Affenpocken infizieren, geht weltweit zurück. Trotzdem warnt die WHO, dass die Gefahr noch nicht gebannt ist.

Trotz weltweit rückläufiger Zahlen an Affenpocken-Nachweisen warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem leichtfertigen Umgang mit der Krankheit. „Wenn Fallzahlen zurückgehen, kann ein Ausbruch um so gefährlicher sein“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. „Das kann uns dazu verleiten, zu glauben, die Krise sei vorüber, und dass wir nicht mehr wachsam zu sein brauchen.“