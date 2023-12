Klimawandel Wetter-Rekordjahr 2023 war deutlich zu warm und zu nass

Jeder einzige Monat war 2023 zu warm. „Ein rekordmilder Jahresbeginn und der anschließende Winterausfall ließen erahnen, was für ein warmes Jahr bevorstehen würde“, heißt es im DWD-Rückblick. 38,8 Grad waren der bundesweite Höchstwert, gemessen am 15. Juli im mittelfränkischen Möhrendorf-Kleinseebach. Der September wurde zum wärmsten seit 1881, der Oktober brachte die spätesten heißen Tage mit mehr als 30 Grad seit Messbeginn. Am bisher kältesten war es am 3. Dezember im niederbayerischen Gottfrieding mit minus 18,9 Grad.