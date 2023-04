Saarbrücker Studierendenparlament Wie Studierende Demokratie erproben

Gewaltenteilung, haben wir in der Schule gelernt, ist die Basis von Demokratien. Legislative, Exekutive, Judikative: Parlamente kontrollieren Regierungen und beschließen Gesetze, deren Einhaltung die Justiz überwacht. Regierungen setzen sie um und lenken den Staat. Eine eigene studentische Gerichtsbarkeit gibt es an Unis natürlich nicht. Ansonsten aber funktioniert es ähnlich wie in der großen Politik.