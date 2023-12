Naturschutz Weltnaturgipfel: Erste Projekte können finanziert werden

„Derzeit ist der Schutz in deutschen Schutzgebieten in der Regel nicht sehr effektiv“, meinte Böhning-Gaese. „Nur 25 Prozent der Arten und 30 Prozent der Lebensräume in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten sind in einem guten Erhaltungszustand.“ Glaubrecht findet, dass Deutschland sich mit dem strikten Schutz der Natur schwertut. Das habe die Diskussion um die Einrichtung eines Nationalparks Ostsee vor Fehmarn gerade wieder gezeigt.