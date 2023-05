Leibniz Institut für Neue Materialien (INM) Jenseits des Tellerrands warten Erkenntnisse

Im Nachhinein wirkt es fast so, als sei schon mit dem Mitte 2020 gegründeten hiesigen Leibniz ScienceCampus (LSC), der um „Living Therapeutic Materials“ kreist, ein roter Teppich für Wilfried Weber ausgerollt worden. Und er keine drei Jahre später geradezu folgerichtig von Freiburg nach Saarbrücken gekommen. Seit Mitte März ist Weber, zuvor 14 Jahre lang in Freiburg Professor für Synthetische Biologie, wissenschaftlicher Co-Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Neue Materialien (INM). Verbunden damit ist eine Professur für Neue Materialien an der Saarbrücker Uni. Wissenschaftlich so lukrativ war der Wechsel offenbar, dass er „kein Gegenangebot mehr gewünscht“ habe, erzählt Weber.