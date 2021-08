Corona-Pandemie : Was man über die Infektiosität von Delta weiß und was nicht

Was man über die Infektiosität von Delta weiß und was nicht

Die Corona-Variante Delta ist ansteckender als die vorherigen, kann man mit recht großer Sicherheit sagen. Hier der tand der Dinge beim Übertragungsrisiko im Detail.

Aber hat das auch Einfluss auf das Übertragungsrisiko, das von vollständig Geimpften ausgeht, die sich infiziert haben? „Das Ausmaß, in dem die Virusübertragung reduziert wird, variiert je nach Virusvariante“, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI). Durch die Impfung werde das Risiko einer Virus-Übertragung jedoch so reduziert, dass Geimpfte aus epidemiologischer Sicht keine wesentliche Rolle mehr spielten, fasst das RKI zusammen. „Ich würde zwar meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber es deutet einiges darauf hin, dass das auch für Delta gilt“, sagt der Molekularbiologe Emanuel Wyler vom Berliner Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft.

Aktuelle Daten aus China und Großbritannien ließen jüngst allerdings aufhorchen: Die Viruslast bei mit Delta infizierten Ungeimpften und Geimpften ist in den ersten Tagen der Erkrankung ähnlich, ergaben Studien. Ermittelt wurde dies anhand des sogenannten Ct-Werts beim PCR-Test. Das nur in geringen Mengen vorhandene genetische Material einer Probe wird bei diesem Test im Labor in mehreren Durchgängen vervielfältigt. Der Ct-Wert zeigt an, wie viele der Runden nötig sind, bis Virus-Erbgut entdeckt wird. So werde jedoch nur gemessen, welche Menge vorhanden sei, erklärt Wyler. „Die Studien untersuchten nicht, ob es sicht auch um ansteckendes Virus handelt. Das ist aber entscheidend für die Frage, ob jemand es weitergeben kann.“