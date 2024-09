Neues Forschungsinstitut an Saar-Uni „Die besten Jahre liegen noch vor uns“

Während Paper in den Computerwissenschaften auf Konferenzen vorgestellt werden, publizieren Gesellschaftswissenschafler in Journals und hoch gerankten Fachzeitschriften. Während in den Gesellschaftswissenschaften valide Publikationen die Leitwährung sind, rotiert das Publikationsrad in den Computerwissenschaften sehr viel schneller – auch wenn die Maßeinheit des Erfolgs, die Zitierquote, in beiden Fällen am Ende dieselbe ist. Den Aufbau des „I2SC“ erschwert das: Da die Nachwuchswissenschaftler an beiden Lehrstühlen (ob Doktoranden, PHDs oder Post-Docs) ihren Karriereweg maßgeblich über Publikationen steuern, wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit durch die divergierenden Veröffentlichungstraditionen naturgemäß nicht gerade leichter.