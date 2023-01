Öffentliche Vortragsreihe : Warum wir über Wasserstoff reden sollten

Im Saarland soll in naher Zukunft aus Wasserstoff „grüner Stahl“ erzeugt werden – auch in der Dillinger Hütte. Foto: Arnold/dpa Foto: dpa/Andreas Arnold

Saarbrücken Im Rahmen der öffentlichen Vortragsreihe „Giftgrün“ über die Nachhaltigkeit von Produkten und Systemen spricht an diesem Montag (9.Januar, 18 Uhr) der Saarbrücker Professor für Messtechnik, Andreas Schütze, zum Thema „Das Energiesystem der Zukunft – Warum reden wir über Wasserstoff?“

Nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, der sich massiv auf unsere Energieversorgung auswirkt, ist klar, dass unser Energiesystem sich ändern muss, um den Klimawandel zu begrenzen und eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen. Kernelemente sind die erneuerbaren Energien, also Solar- und Windenergie, die weiter ausgebaut werden müssen.

Die Vorlesungen finden an zehn Terminen jeweils montags von 18 bis 19.30 Uhr an der Universität des Saarlandes (Gebäude A5 1, Hörsaal 1, UG) statt. Sie richten sich an Studierende der Ingenieurwissenschaften und anderer Fächer sowie an die interessierte Öffentlichkeit.