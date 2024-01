Gute Schokolade ist ein Fest für alle Sinne. Das Geheimnis beruht auf den Inhaltsstoffen der Kakaobohne, die beim Fermentieren und Rösten chemisch veredelt werden. Himmlische Genüsse gelingen eben nur mit einer kräftigen Portion Chemie. Das Geheimnis und dessen chemischen Implikationen genauer lüften, wird der Chemiker und Buchautor Prof. Klaus Roth (Freie Universität Berlin) in seinem Vortrag „Schokolade – ein chemischer Sinnesrausch“ am heutigern Montag um 17.15 Uhr. Zu Roths Vortrag lädt das Jungchemikerforum Saar der Gesellschaft Deutscher Chemiker alle Interessierten in den Großen Hörsaal der Chemie ein (Campus Saarbrücken, Gebäude C4 3). Der Vortrag, den das Jungchemikerforum Saar organisiert, richtet sich an Studierende, Schüler sowie alle anderen naturwissenschaftlich Interessierten. Die Inhalte des Vortrags werden geschmacklich begleitet durch eine gratis Schokoladenverkostung.