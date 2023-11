75 Jahre Saar-Universität Im Zeichen des Rotstifts ins neue Jahrtausend

Saarbrücken · Blickt man auf die Jahrzehnte von 1970 bis zur Jahrtausendwende an der Universität des Saarlandes zurück, zeigt sich, wie sehr der Rotstift ihrer Entwicklung Grenzen aufzeigte. Zugleich jedoch hat die Uni in diesen Jahrzehnten ihr heutiges Profil gewonnen. In diesem Jahr feiert sie ihr 75-jähriges Jubiläum: Nach einem Blick zurück in das Anfangsjahrzehnt und einem weiteren Text zur 68er-Ära in Saarbrücken schauen wir heute ans Ende des alten Jahrtausends zurück.

01.11.2023, 15:07 Uhr

Der legendäre Protestzug von Professoren, Studierenden, Uni-Angestellten und Politikern am 11. Juli 1996 – in der Mitte der damalige Unipräsident Günther Hönn, ganz rechts die damalige Uni-Vizepräsidentin Margret Wintermantel, hinter ihr die Oppositionspolitiker Jürgen Schreier (CDU) und Hubert Ullrich (Grüne). Foto: Universitätsarchiv

Von Christoph Schreiner

Wenn es denn, sieht man einmal von den beiden Gründungsdaten der Universität in Homburg und im Saarbrücker Stadtwald ab, so etwas wie ein „historisches Datum“ der Universität des Saarlandes gegeben hat, dann war es wohl fraglos der 11. Juli 1996. Angeführt vom damaligen Unipräsidenten Prof. Günther Hönn protestierten damals bis zu 8000 Universitätsangehörige – zahllose Professoren, Studierende und Angestellte – vor der Staatskanzlei gegen die aus ihrer Sicht unzumutbaren Spardiktate der seinerzeitigen SPD-Landesregierung.