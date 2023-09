Saarbrücker Tagung Gewaltig viele Noten: Tagung der Musikforscher in Saarbrücken

Saarbrücken · Von „Gespenstern und Wiedergängern in der Musik“ über den Einfluss der KI in Musikmedien bis hin zur „Musikpraxis des Kinomusikers in den 1920er Jahren“ reicht die Palette der Themen bei der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Saarbrücken.

29.09.2023, 17:45 Uhr

Das Pariser Streichquartett „Quatuor Métamorphoses“ tritt im Rahmen der Tagung am Samstag im Musiksaal der Uni auf. Foto: Dénes Erdős/UdS/Dénes Erdős