Coronavirus : Vollständige US-Zulassung für Impfstoff von Biontech/Pfizer

Der Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech ist in den USA nun vollständig zugelassen. Foto: Mike Morones/The Free Lance-Star/AP/dpa

Silver Spring Der Impfstoff von Biontech und Pfizer ist in den USA seit Dezember mit einer Notfallzulassung im Einsatz. Nun wurde dem Vakzin die vollständige Zulassung erteilt.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Mittel des deutschen Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer als erstem Corona-Impfstoff in den USA die vollständige Zulassung erteilt.

Der Impfstoff ist in den USA seit Dezember mit einer Notfallzulassung im Einsatz, im Mai hatten Biontech und Pfizer die vollständige Zulassung beantragt. Dafür musste die FDA, die ein beschleunigtes Verfahren nutzte, etwa zehnmal so viele Daten prüfen wie für die Notfallzulassung - darunter viele, die aus dem massenhaften Einsatz des Impfstoffs im Land in den vergangenen Monaten gewonnen wurden.