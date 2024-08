Dr. André Zenner Zu Besuch beim virtuellen Magier des Saarbrücker DFKI

Wenn man so will, ist dies die Geschichte eines virtuellen Magiers. Es ist die Geschichte eines jungen Informatikforschers, der sich ausgiebig mit Illusionstechniken beschäftigt hat. Und der deshalb weiß, wie er etwa unsere Hand führen und kontrollieren kann, ohne dass wir das überhaupt merken. André Zenner ist Postdoc am Saarbrücker Lehrstuhl von Prof. Antonio Krüger, der zugleich CEO des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) ist. So ähnlich wie das große Zauberer können, für deren Tricks Zenner über die Jahre ein Faible entwickelt hat, schafft er es, uns während der Dauer eines Wimpernschlags an der Nase herumzuführen.