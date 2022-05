Tiere : Verirrter kranker Orca in der Seine tot aufgefunden

Rouen Seit Wochen schwamm ein Orca in der Seine. Eigentlich sollte das verirrte Tier mit einer besonderen Methode wieder zum Meer gebracht werden. Doch nun wurde eine traurige Entdeckung gemacht.

Helfer haben den seit Wochen in der Seine in Frankreich herumirrenden kranken Orca tot aufgefunden. Zunächst habe ein Schiffer den Wal am Montagmorgen im Fluss treiben sehen, teilte die Präfektur Seine-Maritime in Rouen mit.