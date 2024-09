Fleischlos aufwachsen Vegetarisches Essen für Kinder - gesund oder riskant?

„Ein Magen ist bei Kindern ungefähr so groß wie die eigene Faust.“ Die Nährstoffe dürften also kein zu großes Volumen haben. Ein Argument hier also pro FIeisch: In fleischhaltigem Brei für die erste Lebensphase sei Eisen in hochkonzentrierter Form enthalten. Und B12 sei ebenso in ausreichenden Mengen auch etwa in Fleisch zu finden. Als Startpunkt für eine vegetarische kindliche Ernährung empfiehlt der BVKJ-Sprecher: „Je älter, desto besser.“