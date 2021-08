Raumfahrt : US-Marsrover „Perseverance“: Fehlschlag bei Bohrung

Washington Eigentlich sollte der Rover „Perseverance“ Bodenproben entnehmen, doch etwas ging schief. „Der Mars überrascht uns weiter“, teilte die Nasa mit.

„Erste Fotos und Daten zeigen ein erfolgreiches Bohrloch, aber keine Probe im Röhrchen - etwas, was wir bei Tests auf der Erde nie beobachtet haben“, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. „Der Mars überrascht uns weiter.“

Der Bohrversuch in einem ausgetrockneten See namens „Jezero Crater“ müsse nun genau untersucht werden, bevor weitere Bohrversuche gestartet würden. Insgesamt habe der Rover 43 Titan-Proben-Röhrchen an Bord. „Auch wenn das nicht das 'Hole-in-One' war, auf das wir gehofft hatten, gibt es immer ein Risiko, wenn man neue Dinge angeht“, sagte Nasa-Manager Thomas Zurbuchen.