Homburger Forschungsergebnis : Sehr seltene Herzmuskelentzündungen nach Covid-Impfungen durch Autoantikörper

Homburg Forscher der Uni Homburg haben die Ursache für sehr seltene Herzmuskelentzündungen nach Covid-Impfungen ermittelt.

Einem multidisziplinären, internationalen Forscherteam verschiedener Universitäten und kardiologischer Kliniken in Deutschland und Israel – darunter die Innere Medizin und Kardiologie des Homburger Uni-Klinikums – ist es gelungen, einen neuen Mechanismus bei der Entstehung von sehr seltenen Herzmuskelentzündungen (Myokarditiden) nach mRNA-Impfungen gegen Covid aufzudecken. Die Forschungsergebnisse wurden nun im renommierten Fachjournal „New England Journal of Medicine“ publiziert, teilt die Universität des Saarlandes mit. In der aktuellen Studie wurden Blutproben von Patienten (14 bis 79 Jahre) mit Herzmuskelentzündung analysiert. Insbesondere bei männlichen Jugendlichen und jungen Männern konnten Autoantikörper gegen einen körpereigenen Entzündungshemmer namens Interleukin-1-Rezepetor-Antagonist nachgewiesen werden. Ist die IL-1-Ausschüttung zu hoch, können entzündliche Erkrankungen entstehen.