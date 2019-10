Teestunde hinterm Deich : Ostfriesenmischung mit Kluntje und Sahne

Leer/Emden An der Nordseeküste im äußersten Nordwesten Deutschlands heißt es mehrmals am Tag: abwarten und Tee trinken.

„Wir trinken drei bis fünf Tassen am Tag“, erzählt Celia Hübl wenig später im Bünting Teemuseum in Leer. Hübl leitet das Teemuseum und sagt: „Teezeit ist immer.“ Zwischen diversen Museumsexponaten veranstaltet die Ostfriesin Teeseminare und -zeremonien.

Zarte Porzellan-Tassen, verziert mit der roten ostfriesischen Rose, klappern verheißungsvoll. Hübl greift zum Kluntjeknieper und verteilt mit dieser eigentümlichen Zange Kandiszucker. Sie sagt: „Pro Gast nur ein Kluntje.“ So war das, so ist das. Nachdem der Ostfriesentee den Kluntje zum Knistern bringt, wird der Rahmlöffel kurz im Tee angewärmt. Es folgt die Sahne. „Mindestens 30 Prozent Fett“, betont Hübl. Ostfriesentee müsse auch in Ostfriesland gemischt worden sein, lehrt die 51-Jährige. In der Regel sei er aus dem indischen Bundesstaat Assam importiert, 20 bis 30 verschiedene schwarze Teesorten befänden sich in einer Mischung.