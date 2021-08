Digitale Lehre wird integriert : Saar-Uni plant neues Semester in Präsenz

Die Studentinnen und Studenten der Saar-Uni wollen wieder real in Seminare und Vorlesungen zurück. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Universität des Saarlandes will die digitale Lehre zwar ausbauen, aber das kommende Wintersemester soll im Präsenzbetrieb stattfinden. Dafür tüftelt die Uni an Unterstützungsprogrammen und einer Umfrage. Und richtet zwei Appelle an eingeschriebene und neue Studierende.