„Dafür stehen wir hier jeden Morgen auf“ Wie das neue Pharma Science Hub an der Saar-Uni die Arzneiforschung voranbringen soll

„Dafür stehen wir hier jeden Morgen auf, dafür kämpfen wir jeden Tag.“ Der Satz fällt gegen Endes Gesprächs. Und ist vielleicht unter den vielen anderen an diesem Morgen der Satz, der wie kein zweiter auf den Punkt bringt, wofür alle Beteiligten (ob am universitären Zentrum für Bioinformatik, am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS), ob in der Homburger Klinischen Medizin oder der Saarbrücker Materialwissenschaft) brennen: als Forscher einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Wissenstransfer in die Praxis. Mündet der eingangs zitierte Satz von Andreas Keller, Professor für Klinische Bioinformatik, doch in einen weiteren Halbsatz Kellers: „damit daraus Ansiedlungsinitiativen entstehen.“