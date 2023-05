UdS feiert 75-jähriges Bestehen Festwoche zum 75-jährigen Bestehen der Saarbrücker Uni

Während der Festwoche werden Studierende aus den Partnerhochschulen des europäischen Verbundes Transform4Europe zu einer „Integration Week“ zusammenkommen. Außerdem findet auf der zentralen Campuswiese vom 9. bis 11. Mai ein Street Food-Festival statt. Parallel dazu lädt der Hochschulsport zu Open-Air-Kursen auf der Campuswiese ein. Dort ist am Mittwoch, 10. Mai auch ein Bühnenprogramm geboten, von 14 bis 16 sowie von 18 bis 20 Uhr gibt es Live-Musik mit dem Singersongwriter Kai Sonnhalter. In der Mensa wird in der Festwoche nach 75 Jahre alten saarländischen Rezepten gekocht und die Kita zeigt eine Fotoausstellung „Der Campus mit Kinderaugen“.