E-Sport-Turnier für alle Studenten der Großregion : Hände ans Lenkrad, fertig, los!

Saarbrücken Beim virtuellen Sportturnier der Universität der Großregion messen sich Studentinnen und Studenten aus sieben Hochschulen. Den Gewinnern winken Geldpreise.

Sportfest mal anders: Die sieben Universitäten, die zum Verbund Universität der Großregion gehören (die htw und die Universitäten in Saarbrücken, Kaiserslautern, Lüttich, Lothringen, Trier und Luxemburg) veranstalten in diesem Jahr ein E-Sport-Turnier. Dabei treten Dreier-Teams im Auto-Fußballspiel „Rocket League“ gegeneinander an: Die Spieler versuchen, mit Hilfe von Autos innerhalb von fünf Minuten so viele Bälle wie möglich in das gegnerische Tor zu schießen.