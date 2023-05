Universitätsklinikum Homburg „Kunst in der Mensa“ ist zurück an Homburger Uni

Homburg · Am kommenden Freitag startet die 29. Auflage von „Kunst in der Mensa“ auf dem Campus des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg.

06.05.2023, 08:00 Uhr

Jola Frey, Julia Kümmel und Greta Grote (v.l.) haben zusammen mit Johanna Traue (nicht auf dem Bild) „Kunst in der Mensa 2023“ organisiert Foto: Rudi Pankratz/UkS