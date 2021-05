Start-Up Klar2O : Er will Trinkwasser von Mikroplastik befreien

Er will Trinkwasser von Mikroplastik befreien

Noch ein Prototyp, bald in Serie: Fähzan Ahmad zeigt einen Filter, der Mikro- und Nanoplastik aus dem Trinkwasser herausfiltern kann. Foto: UDS

Saarbrücken Fähzan Ahmad möchte Trinkwasser mit einem Filter von Plastikteilchen befreien.

Fähzan Ahmad möchte Trinkwasser umweltfreundlich mit einem Filter von Kleinst-Plastikteilen befreien. Plastik ist praktisch – und deshalb praktisch überall zu finden. Weil Plastik aber von Mikroorganismen nach heutigem Wissensstand nicht abgebaut werden kann, verschwindet es nicht wirklich, sondern zerbröselt nur. In den tiefsten Regionen der Ozeane ist solcher Plastikmüll ebenso zu finden wie auf dem Acker nebenan. Sogar bis in aus aufbereitetem Wasser gewonnenes Trinkwasser sind die mikroskopischen Krümel gelangt.

Schon während seines Studiums der Biotechnologie an der Saar-Uni fällt Ahmad auf, dass Körperzellen auf Mikroplastik reagieren: „Ich finde es besorgniserregend zu wissen, dass kleinste Kunststoffteilchen in das menschliche Gewebe eindringen und sich anreichern“, erklärt er. Sein Wasserfilter soll das verhindern. Um ihn zur Marktreife zu bringen, hat Ahmad 2019 an der Universität des Saarlandes das Unternehmen Klar2O gegründet.