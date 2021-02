Universität des Saarlandes : Pascal Ahiagble erhält Preis für sein Engagement

Saarbrücken Der Wirtschaftsinformatik-Student setzt sich für internationale Studenten ein und hilft ihnen zum Beispiel bei Alltagsfragen.

Pascal Ahiagble, der Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saarlandes studiert, hat den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender 2020 gewonnen. Ahiagble stammt aus Lomé, der Hauptstadt Togos, und studiert seit dem Wintersemester 2016/2017 Wirtschaftsinformatik an der Saarbrücker Universität.

Ahiagble organisiert auch den Zis-Treff, den es sonst donnerstags in einer Saarbrücker Kneipe oder einem Restaurant gibt. Auch bei der wöchentlichen Sport-Veranstaltung engagiert er sich. Beliebt seien auch die internationalen Feste. Wegen Corona findet all dies momentan online statt. Neben seinem Wirken im Zis hat Ahiagble im Juni 2019 den Verband Afrikanischer Studierender des Saarlandes mitbegründet. Mittlerweile im neunten Bachelor-Semester „Wirtschaftsinformatik“ will Ahiagble noch diesen Monat mit seiner Abschlussarbeit beginnen. Im Anschluss will er im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik weiterstudieren. Schon jetzt nimmt er an weiterführenden Vorlesungen teil.