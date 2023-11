Er will einen vierten Themenschwerpunkt Saar-Uni-Präsidentenwahl wird zur One-Man-Show – so tickt der einzige Kandidat Ludger Santen

Interview | Saarbrücken · Am 1. Dezember fällt voraussichtlich die Entscheidung, wer neuer Präsident der Saar-Universität wird. Nach dem Rückzug der Leipziger Afrikanistin Rose Marie Beck steht der Saarbrücker Physiker Ludger Santen allein zur Wahl. Er will einen neuen wissenschaftlichen Schwerpunkt an der Uni etablieren.

05.11.2023, 13:26 Uhr

Der Physiker Prof. Ludger Santen kandidiert für das Amt des Hochschulpräsidenten. Er ist der einzige Kandidat. Foto: Oliver Dietze

Von Peter Bylda

Wenn Senat und Hochschulrat der Universität im Saarland voraussichtlich am 1. Dezember über die Frage entscheiden, wer der nächste Präsident der Hochschule werden soll, haben sie äußerst eingeschränkte Auswahlmöglichkeiten. Dies ist die Konsequenz eines Auswahlverfahrens, bei dem die Findungskommission die Liste der zunächst 17 Kandidaturen in einem ersten Auswahlschritt auf sieben reduzierte, von denen dann nur zwei Bewerber nominiert wurden. Weil dann die Leipziger Afrikanistik-Professorin Rose Marie Beck völlig überraschend ihre Bewerbung zurückzog, wird die öffentliche Präsentation der Kandidaten am 1. Dezember zur One-Man-Show.