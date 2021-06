Gefahr für Menschen : UN-Bericht warnt vor weltweiter Bodenverschmutzung

Rom Lebensmittel kaufen ist Alltag. Doch wo unser Essen und unsere Getränke herkommen, wissen wir oft nicht. Die UN warnen vor einem vielleicht unterschätzten Problem.

Bodenverschmutzung sei vielleicht unsichtbar für das menschliche Auge, aber sie schade den Lebensmitteln, dem Wasser und der Luft, erklärte die Direktorin des UN-Umweltprogramms UNEP, Inger Andersen, in einem in Rom veröffentlichten Bericht. Schon lange seien durch den Menschen Tausende künstliche chemische Verbindungen und Stoffe, die giftig sein können, in die Umwelt gelangt, hieß es in dem zusammen mit der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft FAO erstellten Report.