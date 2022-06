Klimawandel : Umweltschützer enttäuscht über Ergebnis von Antarktis-Tagung

Kaiserpinguine in der Antarktis. Ihr Lebensraum ist in Gefahr. Foto: Liu Shiping/XinHua/dpa

Berlin- Zum 44. Mal kamen viele Nationen zur großen Antarktis-Konferenz zusammen - diesmal unter Vorsitz Deutschlands. Mit dem Ergebnis sind Umweltorganisationen aber alles andere als zufrieden.

Umweltorganisationen haben sich enttäuscht über die Ergebnisse einer am Donnerstag in Berlin beendeten internationalen Antarktis-Tagung gezeigt.

„Dass sich die Staaten nicht auf Maßnahmen zum Schutz der Antarktis und ihrer Tierwelt einigen konnten, steht in krassem Widerspruch zur Realität der Klimakrise“, kritisierte Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), laut einer Mitteilung der Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC) nach dem mehrtägigen Treffen.

An der jährlich stattfindenden Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag (ATCM), die dieses Mal von Deutschland ausgerichtet worden war und am 23. Mai begonnen hatte, nahmen mehr als 400 Delegierte aus über 50 Ländern persönlich oder virtuell teil.

Keine Einigung erzielt

Dem ASOC-Bericht zufolge wurde in diesem Jahr auf der Tagung auch die Verabschiedung eines umfassenden Plans zur Berücksichtigung des Klimawandels blockiert. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen allerdings klar die besondere Bedrohung für die Antarktis im Rahmen der Klimakrise. So warnte etwa der Weltklimarat in seinem jüngsten Bericht deutlich vor den Risiken für die Region und auch den ganzen Planeten, wenn keine wirksamen Maßnahmen ergriffen würden.

Kaum verbindliche Maßnahmen

Gewisse Fortschritte, so die Experten, seien auf der Tagung aber im Bereich Tourismus in der Antarktis erreicht worden. So sei eine Entschließung verabschiedet worden, die sich gegen bestimmte Formen dauerhafter touristischer Infrastruktur ausspricht, hieß es. Für den Sektor gibt es ASOC zufolge bislang kaum verbindliche Maßnahmen, obgleich die Zahl der Touristen in der Antarktis jedes Jahr steige und die Auswirkungen sich immer stärker zeigten.