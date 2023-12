Nachhaltigkeitsranking Umwelt-Campus in Birkenfeld deutschlandweit führend in Nachhaltigkeit

Nur drei deutsche Unis schafften es in die Top 100. Besser als der Umwelt-Campus Birkenfeld waren lediglich die Universität Wageningen in den Niederlanden und die Nottingham Trent University in Großbritannien. Unter den deutschen Hochschulen steht der Umwelt-Campus seit 2017 an erster Stelle in dem Ranking. Außer Birkenfeld schafften es nur noch zwei weitere deutsche Hochschulen unter die Top 100 – die Universität Bremen auf Platz 10 und die Leuphana Universität Lüneburg auf Platz 21. Die Universität des Saarlandes ist nicht vertreten. Initiiert wurde das Ranking 2010 von der University of Indonesia. Im ersten Jahr lag die Berkeley University ganz vorne.