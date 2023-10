Beck zieht Kandidatur zurück Überraschende Wende bei Präsidentenwahl der Saar-Uni

Saarbrücken · Weil sie an der Hochschule Karlsruhe am Freitag zur neuen Rektorin gewählt wurde, steht Rose Marie Beck von der Uni Leipzig nun nicht mehr für das Amt des Präsidenten der Universität des Saarlandes zur Verfügung. Auf der Saarbrücker Kandidatenliste bleibt nun nur noch ein Name übrig.

23.10.2023, 11:15 Uhr

Professorin Dr. Rose Marie Beck steht überraschend für das Amt des Präsidenten der Universität des Saarlandes nicht mehr zur Verfügung. Sie wurde am Freitag zur Rektorin der Hochschule Karlsruhe gewählt. Foto: Swen Reinhold/Swen Reichhold

Verblüffende Wende im Wahlverfahren fürs Amt des Präsidenten der Saar-Universität: Die Afrikanistik-Professorin Rose Marie Beck (58) von der Universität Leipzig hat ihre Kandidatur an diesem Wochenende zurückgezogen, erklärte die Vorsitzende der Findungskommission, Professor Margret Wintermantel. Beck war erst am vergangenen Montag von der Kommission neben dem Saarbrücker Physiker Professor Ludger Santen (54) einstimmig für die mutmaßlich im Dezember anstehende Wahl nominiert worden.