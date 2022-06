Jährliche Beobachtung : Hochschul-Ranking: So schneiden HTW Saar und Saar-Uni im internationalen Vergleich ab

Saarbrücken Bestnoten für Forschung und Lehre im Saarland: Im internationalen Ranking „U-Multirank“ sammeln die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und die Universität des Saarlandes viele „sehr gut“ ein.

Beim internationalen Hochschulranking „U-Multirank“ ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW Saar) erstmals zehnmal mit „sehr gut“ bewertet worden. Wie die HTW am Dienstag mitteilte, habe sie die Top-Noten etwa in der Kategorie regionales Engagement erhalten, unter anderem wegen eines hohen Anteils an Bachelor-Absolventen, die in der Region arbeiten. „Dieses Ergebnis unterstreicht die Bedeutung der htw saar als Wirtschaftsfaktor in der Region“, sagte HTW-Präsident Professor Dieter Leonhard. Die Absolventen seien „stark nachgefragte Fachkräfte und tragen maßgeblich zur Wirtschaftskraft der Region bei“.