Gigantisches Bauvorhaben Technik für Teilchenbeschleuniger wird installiert

In der Anlage in Darmstadt sollen künftig kleinste Teilchen nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Um sie in einem Strahlenkanal auf Kurs zu halten, braucht es die Magnete. Mit dem Ausbau des bereits existierenden Beschleunigers soll künftig Forschung für Missionen im All, für die Medizin, die Entdeckung neuer Elemente oder physikalische Grundlagenforschung betrieben werden. Die Anlage soll unter anderem die Entstehung des Universums erforschen.