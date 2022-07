Haushaltspläne der Bundesregierung : Wegen Sparmaßnahmen: Forscher beklagen Vertrauensverlust, Saar-Uni bangt um Fachkräfte

Berlin/Saarbrücken Fördermaßnahmen sollen nicht verlängert und Mittel gekürzt werden. Das geben das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Bildung und Forschung bekannt – zum Unmut der Wissenschaftler. Diese fürchten verheerende Auswirkungen für die Forschung. Auch das Saarland ist betroffen – ausgerechnet im Kampf gegen den Fachkräftemangel.

„Unsere Arbeiten in Peru über die Anpassung der Kleinfischerei an den Klimawandel werden durch diese Entscheidung zum Hobby degradiert oder ganz abgewürgt. Die Forschungen werden im entscheidenden Moment abgebrochen“, berichtet Michael Flitner von der Universität Bremen unserer Redaktion. Er ist Sprecher des Forschungszentrums Nachhaltigkeit und einer der Wissenschaftler, die den offenen Brief unterzeichnet haben.

Auch die Universität des Saarlandes ist direkt betroffen. „Schon in diesem Jahr haben wir bei DAAD-Programmen mit Kürzungen von zehn Prozent massive Einschnitte bei der Vergabe von Stipendien und bei der Betreuung internationaler Studierender erlebt“, sagt Johannes Abele, Dezernatsleiter des International Office an der Saar-Uni. Schlimm genug, so Abele, doch angesichts der neuen geplanten Kürzungen trübe sich der Blick in die Zukunft zu einer alarmierenden Situation ein – der auch das Saarland jenseits des Campus betreffe. „Wir haben in den vergangenen sechs Jahren mehr als 1700 Geflüchtete über Deutschkurse an die Hochschulen herangeführt. Das stellt auch einen Weg dar, um den Fachkräftemangel im Saarland zu begegnen. Aber nun ist zu befürchten, dass es für dieses extrem erfolgreiche, aber auslaufende Projekt keinen Anschluss geben wird“, erläutert Abele die durch die Ankündigung aus Berlin an der Saar-Uni aufgekommenen Befürchtungen. Kein universitäres Programm für die Betreuung und Integration von Geflüchteten mehr – angesichts der eintreffenden Geflüchteten aus der Ukraine ein „gravierender Schaden für das Saarland“, meint Abele. Die Saar-Uni will sich deshalb politisch dafür einsetzen, dass die Finanzierung der Geflüchtetenprogramme und die weitere Internationalisierung der Hochschule gesichert bleiben. „Der Haushaltsentwurf gilt erst, wenn der Bundestag ihn annimmt und solange wollen wir alle Wege nutzen, um auf die dringende Notwendigkeit von Sprachkursen für Geflüchtete und die Betreuung internationaler Studierender hinzuweisen“, sagt Abele.