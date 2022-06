Artenschutz : Tasmanische Teufel vermehren sich auf australischem Festland

Sydney Bis vor zwei jahren lebten die Tasmanischen Teufel nur auf der Insel Tasmanien. Dort war ihr Bestand aber bedroht. Nun gelang es Artenschützern, dass erneut Jungtiere auf dem Festland geboren sind.

Artenschützer in Down Under feiern: Das zweite Jahr in Folge sind auf dem australischen Festland Tasmanische Teufel in Freiheit geboren.