„Summa cum fraude“ : Den Datenfälschern der Wissenschaft auf den Fersen

Saarbrücken Das Forschungsprojekt „Summa cum fraude“ untersucht wissenschaftliches Fehlverhalten und entwickelt Gegenmaßnahmen.

Entdecken die Wissenschaftler des Projekts Fälle von offensichtlicher Datenfälschung, machen sie die Herausgeber von Fachmagazinen darauf aufmerksam. Die Reaktionen, die das hervorruft, reichten von Schulterzucken bis zum Zurückziehen des Artikels, sagt Müller. Die Ursache für das Datenfälschen sehen die Projekt-Forscher zum einen im Stress, dem viele Forscher ausgesetzt sind. So hätten vor allem in Indien oder China Forschende die Vorgaben ihrer Universitäten umzusetzen, eine festgelegte Zahl von Artikeln in möglichst renommierten Fachmagazinen zu veröffentlichen. Zum anderen spiele Geld eine Rolle. In China etwa würden wissenschaftliche Veröffentlichungen mit Prämien belohnt. Publikationen in Fachzeitschriften wie Science oder Nature könnten bis zu 150 000 Dollar einbringen. Frank Müller empfindet solche Belohnungssysteme als idealen Nährboden für Fehlverhalten. Um die Situation zu bessern, müsse sich die Denkweise vieler Fach-Journale ändern: „Bisher haben die Verlage eher Angst vor einer hohen Zahl zurückgezogener Artikel“, sagt die Experimentalphysikerin Karin Jacobs. „Dabei müsste sich eigentlich der Gedanke durchsetzen, dass eine hohe Zahl zurückgezogener Artikel nicht gegen, sondern vielmehr für die Qualität eines Journals spricht“, erklärt Jacobs.