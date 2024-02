Hochschulen im Saarland Im Ranking abgestürzt – so bewerten Studierende HTW und UdS

Um in das Ranking aufgenommen zu werden, müssen im Kalenderjahr 2023 mindestens 250 veröffentlichte Bewertungen von Studierenden vorliegen. Insgesamt 102 Universitäten und Hochschulen haben diese Hürde genommen. In die Bewertung sind 78 541 Bewertungen von Studentinnen und Studenten eingegangen. Die Plattform StudyCheck stellt an sich selbst den Anspruch, das „unabhängige Hochschulranking der Studierenden in Deutschland“ zu erstellen.