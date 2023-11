Winterhilfe an der Uni Auch in diesem Winter kostenloses Essen für bedürftige Studierende

Studierende aller saarländischen Hochschulen, die in finanziellen Nöten sind, können sich an den AStA der Saar-Universität wenden, um an dem Projekt „Essen für bedürftige Studierende“ teilzunehmen. Der AStA überprüft, ob sie Anspruch auf eine Berechtigungskarte für ihre Mensa haben. Damit erhalten sie bis Ende März kostenlos einmal täglich ein vegetarisches Menü.