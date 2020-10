Centrum für Hochschulentwicklung : Studienfinanzierung: Bafög verliert zunehmend an Bedeutung

Gütersloh Während die Studierendenzahl in Deutschland laut Statistik des Bundesbildungsministeriums seit dem Jahr 2005 um mehr als 900 000 gestiegen ist, ist die Zahl der Empfänger von Bundesausbildungsförderung (Bafög) im selben Zeitraum um rund 30 000 gesunken.

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) sieht das Bafög angesichts dieser Entwicklung in einer tiefen Krise und plädiert für eine Reform der Studienfinanzierung in Deutschland, wie aus der aktuellen Untersuchung „Studienfinanzierung Check 2020“ des CHE hervorgeht.

Das Bafög sei auch nach der Reform im vergangenen Jahr in vielen Punkten realitätsfern. So werde bislang nur das Vollzeitstudium gefördert, Teilzeit habe sich aber längst zu einer zeitgemäßen Studienform entwickelt. Orientierungsangebote in der Studieneingangsphase würden nicht unterstützt und die staatliche Förderung sei noch immer an die Regelstudienzeit gekoppelt, die nur 40 Prozent der Studierenden einhalten. Das CHE fordert zudem, dass mit dem Bafög künftig auch weiterbildende Masterangebote gefördert werden.