Centrum für Hochschulentwicklung : Wirtschaftspsychologie im Trend

Bonn Das vergleichsweise junge Studienfach Wirtschaftspsychologie wird in Deutschland immer beliebter. Das hat eine Fachbereichs- und Studierendenbefragung im Rahmen des Hochschulrankings des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ergeben.

Seit 1998 wird das Fach in Deutschland angeboten. Die wenigen Studienplätze an staatlichen Hochschulen seien voll ausgelastet, was zu Zulassungsbeschränkungen führe. Zwei Drittel der Studiengänge gebe es an privaten Hochschulen, wo sie in der Regel wegen der erhobenen Studiengebühren zulassungsfrei seien, erklärt das CHE.