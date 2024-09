Psychische Gesundheit Studie: Taylor Swift ist Vorbild im Umgang mit Essstörungen

„Swifties“ nutzten in ihren Posts demnach auch bestimmte Lieder der Sängerin, deren Texte Assoziationen mit psychischer Gesundheit zulassen. Songs wie „You're On Your Own, Kid“ und „Tied Together With a Smile“ würden von Fans verwendet, um eigene Unsicherheiten zu verarbeiten, berichteten die Wissenschaftlerinnen.