Raumfahrt „Starliner“-Kapsel ohne Probleme zur Erde zurückgekehrt

Das krisengeplagte Raumschiff „Starliner“ ist nach drei Monaten im All ohne große Probleme zur Erde zurückgekehrt. Die vom US-Konzern Boeing gefertigte Kapsel hatte kurz nach Mitternacht deutscher Zeit ohne Besatzung an Bord von der Internationalen Raumstation (ISS) 400 Kilometer über der Erde abgedockt, wie Live-Aufnahmen der US-Weltraumbehörde Nasa zeigten. Nach rund sechs Stunden setzte der „Starliner“ in der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico auf.