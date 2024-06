Tiere Stare im Windkanal: Immer dem Leitvogel hinterher

„Viele Vogelarten schließen sich in Schwärmen zusammen aus Gründen, die von der Raubtierabwehr bis zur Navigation reichen“, schreibt das Team im Fachblatt „Proceedings of the National Academy of Sciences“ („PNAS“). Dabei deuteten Daten darauf hin, dass bestimmte Arten von Schwärmen - nämlich in V- oder Staffel-Formation bei großen Vögeln - den Vorteil böten, da sie die Energiekosten verringerten. Die für kleinere Vögel typischen Schwarmflüge könnten demnach dagegen diesen Aufwand erhöhen. Wie viel Energie die Tiere im Gruppenflug aber wirklich verbrauchen, sei bislang noch nicht untersucht worden, schreibt die Gruppe um Tyson Hedrick und Sonja Friman von der University of North Carolina in Chapel Hill.