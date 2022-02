Raumfahrt : „Solar Orbiter“ sichtet riesige Sonneneruption

Paris Die Raumsonde „Solar Orbiter wird gemeinsam von der Esa und der Nasa betrieben. Im März soll sie der Sonne so nah kommen wie keine Mission vor ihr.

Die Weltraumsonde „Solar Orbiter“ hat an der Sonne einen riesigen Ausbruch von Partikeln gesichtet und aufgenommen. Die Eruption reichte dabei Millionen Kilometer weit ins All, wie die Europäische Weltraumagentur Esa am Freitag mitteilte.