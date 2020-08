Massives Plastik-Problem : Schwimmende Müllschlucker führen nicht zu sauberen Meeren

Eine 120 Meter lange Einheit des ersten Reinigungssystems „The Ocean Cleanup“ liegt während eines zweiwöchigen Test in der Bucht von San Francisco. Foto: -/The Ocean Cleanup/dpa

Bremen Plastik-Müll in den Meeren gefährdet Tiere, Pflanzen und den Menschen. Sind schwimmende Auffangvorrichtungen eine Lösung? Wissenschaftler haben berechnet, welchen Beitrag solche Barrieren zur Lösung des Müll-Problems leisten könnten.

„Technologien, wie vom Projekt Ocean Cleanup vorgeschlagen, werden uns nicht dabei helfen, das Plastikproblem zu lösen“, sagte Agostino Merico vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen. „Wir müssen dringend überdenken, wie wir Plastik produzieren, konsumieren und entsorgen und wie wir nachhaltige Alternativen vorantreiben können“, so der Mitautor der Studie, die jüngst in der Zeitschrift „Science of the Total Environment“ veröffentlicht wurde.