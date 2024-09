Tiere Schweinswale häufiger in Weser und Elbe entdeckt

In diesem Frühjahr sind in der Elbe und der Weser außergewöhnlich häufig Schweinswale entdeckt worden. „Der April 2024 war in Weser und Elbe seit Beginn unserer Messungen ein absolutes Rekordjahr“, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. „Im Vergleich zu den Vorjahren wurden dort fünf- bis zehnmal häufiger Schweinswale detektiert.“